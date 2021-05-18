İSTANBUL - Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatında çıkan yangın söndürüldü
- AKM'den görüntüler Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatında çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, AKM inşaatında kullanılan kompresör makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım