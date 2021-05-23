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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı

- Operasyondan görüntüler - Zanlıların emniyetten çıkışı İstanbul 'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs'ta Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de uyuşturucu, uyarıcı madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda 2,86 gram sentetik kannabinoid, tabanca, 2 şarjör ve 40 fişek ele geçirilirken 24 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Osmanpaşa 

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