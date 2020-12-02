İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu
- Anadolu Yakası'ndaki otoyollarda oluşan yoğun trafikten görüntüler - Saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk gözlendiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik yaşandı.Saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi evlerine dönmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.
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