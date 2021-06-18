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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL -Sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Sultangazi'de bazı otomobiller suyla doldu

İSTANBUL -Sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Sultangazi'de bazı otomobiller suyla doldu

- Büyük bir kısmı suya gömülen otomobillerden görüntüler - Belediye ekiplerinin suyu tahliye çalışmaları - Su basan tekstil atölyesinden görüntüİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.Sultangazi'de yağış nedeniyle Cebeci Mahallesi'ndeki bazı sokakları su bastı. Park halindeki otomobillerin büyük bir kısmı suya gömüldü. Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açarak suyun tahliyesini sağlamaya çalışıyor.Yine aynı yerdeki su basan bazı ev ve iş yerlerine de belediye ekiplerince müdahale edilerek, tahliye çalışması yapılıyor. Tekstil atölyesini su basması nedeniyle ürünler zarar gördü.Yağış nedeniyle kentin bir çok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentti trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı.

Tekstil Atölyesi Aritas Trafik Yoğunluğu 

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