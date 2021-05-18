İSTANBUL - Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçtiİSTANBUL (AA) - Rus donanmasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky isimli savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.Savaş gemisi, öğleden sonra Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.Sahil Güvenlik gemisinin eşlik ettiği geminin Boğaz'dan geçişi yaklaşık 2 saat sürdü. Gemi, Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı.Geminin geçişi sırasında, Boğaz trafiği de kontrollü şekilde sağlandı.
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