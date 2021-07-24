Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
İSTANBUL - Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi oturduğu binanın çatısını ateşe verdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi oturduğu binanın çatısını ateşe verdi

İSTANBUL - Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi oturduğu binanın çatısını ateşe verdi

- Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişinin aşağıdakilere tuğla fırlatması - Olay yerinden görüntüler - Şüpheli, polisin ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirilerek gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Fatih'te oturduğu apartmanın çatısını ateşe veren bir kişi, yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine saldırdı.Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Molla Taşı Caddesi üzerinde bir apartmanda oturan psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, binanın çatısını henüz bilinmeyen nedenle ateşe verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Şüpheli, bu sırada yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine çatıda bulunan tuğlaları fırlatarak engel olmaya çalıştı.Polisin ikna çalışmaları sonucu şüpheli çatıdan indirilerek gözaltına alındı.Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Psikoloji Yangın Altın Gözaltı Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı