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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul polisinden sosyo-ekonomik durumu zor olan çocuklara yardım

İstanbul polisinden sosyo-ekonomik durumu zor olan çocuklara yardım

Polislerin çocuklara hediye vermesi

Polis Polis Ekipleri 

-Polislerin ailelerle sohbetleri

( İSTANBUL )- Polisler çocuklara kışlık kıyafet hediye etti İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan yetim-öksüz çocuk ve ailelerine kışlık kıyafet hediye etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri gündüz saatlerinde Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de sosyo ekonomik durumu iyi olmayan yetim-öksüz çocuk ve ailelerini evlerinde ziyaret etti. Polis ekipleri çocuklara mont, bot, eldiven ve bere gibi kışlık kıyafetler hediye etti. Çocuklara kapıdan hediyelerini veren ekipler, ailelerle sohbet etti. Hediyesini alan çocuklar hemen üzerine giyerken, polis abileri çocukların hediyelerini açmalarına ve giymelerine yardım etti. Çocukların aileleri ise polis ekiplerine teşekkür etti. (MB-
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