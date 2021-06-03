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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Polis köpekleriyle vakit geçirmek isteyen öğrencinin dileğini Emniyet Müdürü yerine getirdi

İSTANBUL - Polis köpekleriyle vakit geçirmek isteyen öğrencinin dileğini Emniyet Müdürü yerine getirdi

- 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Eray Özkan ile ailesinin gelişi - Ali Rıza Özkan ile röportaj - Polis köpeği eğitim merkezinden görüntüler - Eray Özkan'ın köpekleri sevmesi - Hatıra fotoğrafı çektirilmesiİSTANBUL (AA) - Polis köpeklerini yakından görmek isteyen ortaokul öğrencisinin dileğini İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yerine getirdi.Tuzla’da yaşayan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Eray Özkan, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a mektup yazarak, en büyük hayalinin polis köpeklerini yakından görmek ve onlarla vakit geçirmek istediğini anlattı.Polis olmayı hayal ettiğini de yazan Özkan’a cevap gecikmedi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından isteği kabul edilen Özkan, Bayrampaşa’da bulunan Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü’ne davet edildi. Burada eğitimli polis köpekleriyle doyasıya vakit geçiren Eray Özkan’a polis ekiplerince çeşitli hediyeler takdim edildi.Oğlunun isteği üzerine yazdığı mektubu Emniyet Müdürü Aktaş’a gönderdiğini belirten Ali Rıza Özkan, yetkililere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.Hayalini gerçekleştiren Eray Özkan da polis köpekleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Polis Köpek Hatıra Fotoğrafı Eğitim Merkezi Polis Ekipleri 

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