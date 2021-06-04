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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Ortaköy'de ayakları aydınlatma direğine takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
- Güvercinin takılı kaldığı aydınlatma direği - Yaralı güvercinin kanının direğin dibine damlamasıı - İtfaiyenin olay yerine gelişi - İtfaiye erlerinin merdivenle kuşu kurtarma çalışmaları - Kuşun aşağı indirilmesi - Vatandaşların itfaiyeyi alkışlamasıOrtaköy'de ayakları aydınlatma direğine takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Ortaköy Meydanı'nda ayakları aydınlatma direğine takılan güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.Aydınlatma direğinden kuş sesi geldiğini duyan vatandaşlar, bir güvercinin direğe takılı kaldığını gördü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvercini bulunduğu yerden kurtardı.Yaralı olarak kurtarılan güvercin, veteriner ekiplerine teslim edildi.Güvercinin kurtarılmasından sonra vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladı.