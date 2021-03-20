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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı

- Jandarmanın operasyon yapması - Evlerde arama yapılması - Örgütsel dokümanlar ve dijital malzemelerin bulunması İstanbul 'da nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı - PKK’ya yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüphelilerin adreslerinde çeşitli örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olan Suriyeli uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK’nın Suriye yapılanması "YPG/PYD" içerisinde faaliyette bulunan ve kaçak yollarla yurda giriş yapan 6 kişinin nevruz öncesi İstanbul 'da eylem arayışı içerisinde oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında Bağcılar ve Başakşehir'de 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 6 şüpheliyi yakaladı.Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Jandarma Akalan Nevruz Jandarma Komutanlığı Terör Örgütü 

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