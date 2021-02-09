İstanbul merkezli 15 il’de FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

-Gözaltına alınan şüpheli

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, silahlı terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. İstanbul merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Farklı adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 10 İhraç Albay, 5 İhraç Yarbay, 13 İhraç Binbaşı, 5 İhraç Yüzbaşı, 1 Aktif 22 İhraç toplam 23 Üsteğmen'in olduğu öğrenildi.



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