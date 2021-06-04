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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolunda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolunda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

- Olay yerinden görüntüler - Bariyerlere çarpan TIR'ın görüntüleri - TIR'ı kurtarma çalışmalarından görüntülerKuzey Marmara Otoyolunda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandıİSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyir haline olan 34 ATF 486 plakalı tır, sürücüsünün Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye sapağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durdu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafiği kontrollü olarak sağlarken, kaza yapan tırın olay yerinden kaldırılması için ise çalışmalar sürüyor.

Hastane Jandarma Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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