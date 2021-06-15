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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Kurum: 'Bugün itibariyle Marmara Denizi'nden 2684 metreküp müsilaj temizlendi'

İSTANBUL - Kurum: 'Bugün itibariyle Marmara Denizi'nden 2684 metreküp müsilaj temizlendi'

İSTANBUL - Kurum: "Bugün itibariyle Marmara Denizi'nden 2684 metreküp müsilaj temizlendi" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın toplantısı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilen ve 3 saat süren toplantıda, müsilaj temizliğinde gelinen son durum değerlendirilerek, izlenecek yol haritası hakkında istişarede bulunulduİSTANBUL (AA) - Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen ilk toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ilk kez bir araya geldi.Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve 3 saat süren toplantıda, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı müzakere edilerek, müsilaj temizliğinde gelinen son durum değerlendirildi ve izlenecek yol haritası hakkında istişarede bulunuldu.Bakan Kurum toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi.

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