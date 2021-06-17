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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de yavru kedileri yiyen şüpheli sınır dışı edilecek

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yavru kedileri yiyen şüpheli sınır dışı edilecek

- Yavru kedileri yediği tespit edilen Japonya uyruklu şüphelinin İl Göç İdaresine sevk edilmesiİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de yavru kedileri yediği tespit edilen Japonya uyruklu şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, 15 Haziran'da Gültepe Mahallesi'ndeki ikametinde yavru kedileri öldürdükten sonra yediği belirlenen Japonya uyruklu D.M'nin, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.Şüpheli D.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. - OlayMahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, Japonya uyruklu D.M'nin binanın önünde bulunan yavru kedileri toplayarak evine götürdüğü ve evinden pis kokular geldiği bilgisi üzerine adreste yapılan incelemede şüphelinin, yavru kedileri öldürdükten sonra yediği tespit edilmişti.Şüpheli D.M'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 10 bin 375 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Para Cezası Yavru Kedi Sınır Dışı 

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