Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Kılıçdaroğlu'dan inşaat sahasında yaşamını yitiren çocuğun ailesine taziye ziyareti

İSTANBUL - Kılıçdaroğlu'dan inşaat sahasında yaşamını yitiren çocuğun ailesine taziye ziyareti

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, inşaat sahasında yaşamını yitiren çocuğun ailesine taziye ziyareti - Kılıçdaroğlu'nun aileye taziyesini iletmesi - İnşaat sahasında yaşamını yitiren çocuğun ailesi Kılıçdaroğlu'dan inşaat sahasında yaşamını yitiren çocuğun ailesine taziye ziyaretiİSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kağıthane'de inşaat sahasında biriken suya düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mithat Evlice'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Evlice ailesini evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileklerini iletti.Çocuğun yakınlarıyla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, olay hakkında aileden bilgi aldı.

Başsağlığı Taziye Ziyareti 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement