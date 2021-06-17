İSTANBUL - Kılıçdaroğlu'dan inşaat sahasında yaşamını yitiren çocuğun ailesine taziye ziyareti
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, inşaat sahasında yaşamını yitiren çocuğun ailesine taziye ziyareti - Kılıçdaroğlu'nun aileye taziyesini iletmesi - İnşaat sahasında yaşamını yitiren çocuğun ailesi Kılıçdaroğlu'dan inşaat sahasında yaşamını yitiren çocuğun ailesine taziye ziyaretiİSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kağıthane'de inşaat sahasında biriken suya düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mithat Evlice'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Evlice ailesini evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileklerini iletti.Çocuğun yakınlarıyla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, olay hakkında aileden bilgi aldı.
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