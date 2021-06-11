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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Kağıthane'de devrilen çakıl yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

İSTANBUL - Kağıthane'de devrilen çakıl yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

- Olay yerinden görüntüler - Kaza yapan kamyonun görüntüleri - Devrilen kamyonun olay yerinden kaldırılmasıİSTANBUL (AA) - Kağıthane'de çakıl yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Edirne istikametinde seyir halinde olan Erdinç S. (43) idaresindeki 34 ZA 9446 plakalı çakıl yüklü hafriyat kamyonu, Hasdal Kavşağı Hamidiye mevkisinde devrildi.Kazada, araçta bulunan çakılın yola savrulması sonucu yol bir süre trafiğe kapatıldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Erdinç S, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza yapan hafriyat kamyonu, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Daha sonra yola savrulan çakılın temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

İlk Müdahale Polis Hastane Hafriyat Kamyonu Polis Ekipleri 

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