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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Kadıköy'de bir kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Kadıköy'de bir kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

- Kadıköy'de bir kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelinin adliyeye sevk edilmesiİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokağı'ndaki dört katlı binanın birinci katında çıkan ve Yusuf Can Döğüşçü'nün yaşamını yitirdiği yangınla ilgili çalışma yaptı.Yangının kundaklama sonucu çıktığını belirleyen ekipler, bir dönem bu adreste kalan Mahmut S'yi Ümraniye'de gözaltına aldı.Cezaevinden çıktıktan sonra söz konusu adreste kalmak isteyen Mahmut S'nin, buna izin verilmeyince battaniye yakarak olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan Yusuf Can Döğüşçü'nün cesedine ulaşmıştı.

Yangın Altın Gözaltı 

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