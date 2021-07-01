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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - İtalya Donanması'na ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL - İtalya Donanması'na ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

- Savaş gemisi görüntüsüİtalya Donanması'na ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçtiİSTANBUL (AA) - İtalya Donanması'na ait Virginio Fasan Fırkateyni, İstanbul Boğazı'ndan geçti.Fırkateyn, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İtalyan savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi, yaklaşık 2 saat sürdü.

Savaş Savaş Gemisi İtalya İtalyan 

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