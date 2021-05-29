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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fethin 568. yıl dönümünü kutladı:

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fethin 568. yıl dönümünü kutladı:

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın mesajı - "Kutlu fethin fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun muzaffer askerlerini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. İki kıtanın birbirine ahenkle bağlandığı, medeniyetimizin kalbi İstanbul 'umuzun en kısa sürede salgın öncesi güzel günlerine kavuşması duasıyla Feth - i Mübin'in 568. yıl dönümü kutlu olsun"İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Vali Yerlikaya, mesajına, "Aziz İstanbul lular, kıymetli hemşehrilerim, sizleri fetih günümüzün coşkusuyla selamlıyorum. Bizleri kutlu fethin 568. yıl dönümüne ulaştıran Rabb'imize hamd olsun." sözleriyle başladı.
Bütün insanlığa adalet ve huzur çağının kapılarını açan Feth - i Mübin'in hikmetin, aklın ve bilimin zaferi, imanla açılan kutlu bir yolda halka ve Hakk'a hizmet gayreti olduğunu belirten Yerlikaya, "Rabb'im bu yoldan bizleri geri koymasın." ifadesini kullandı. İstanbul Valisi Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:"Kıymetli İstanbul lular, ecdadımız bu şehri fethettiğinde her sokağına, her semtine, her tepesine mührümüzü vurdular ve medeniyetimizin başşehri yaptılar. Bizler de İstanbul 'umuzu kıyamete kadar ebedi bir barış beldesi ve esenlik yurdu olarak yaşatmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.Kutlu fethin fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun muzaffer askerlerini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. İki kıtanın birbirine ahenkle bağlandığı, medeniyetimizin kalbi İstanbul 'umuzun en kısa sürede salgın öncesi güzel günlerine kavuşması duasıyla Feth - i Mübin'in 568. yıl dönümü kutlu olsun."

Kıyam Esenli Kıyamet 

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