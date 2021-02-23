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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda yakalanan 35 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda yakalanan 35 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda yakalanan 35 şüpheli tutuklandı - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda yakalanan 35 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin telefon sim kartlarını değiştirerek mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttıkları iddiasıyla gözaltına alınan 43 kişiden 35'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişiye ait kimlik bilgilerini ele geçiren bir örgütün, operatör şirketlerini arayarak mağdurların telefon hatlarını farklı operatörlere taşıttığı tespit edildi. Şebekenin, yeni sim kartları kullanarak 44 kişinin mobil bankacılık sistemlerine ulaşarak hesaplarındaki 2 milyon 698 bin 819 lirayı boşalttığı belirlendi.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Şubat'ta İstanbul , Manisa ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklanırken, 1'i ev hapsi, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Ev Hapsi Bankacılık Dolandırıcılık Sim Kart 

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