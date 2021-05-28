İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi (4)
- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin ham petrol taşıyan tankeri Yeşilköy C demir bölgesine çekme görüntüleriGÜNCELLEME - İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere müdahale edildi - Sahile 300 metre kala durdurulan tanker için kurtarma römorkörü ile tahlisiye botunun yönlendirildiği, Boğaz trafiğinin askıya alındığı kaydedildi - İstanbul Valiliği: - "Arızalanan tanker, kurtarma römorkörleriyle Yeşilköy C demir bölgesine çekilmektedir" - "Olay sonrasında askıya alınan İstanbul Boğazı trafiği, tahmini olarak saat 22.00 sıralarında operasyon bitiminde trafiğe açılacaktır"İSTANBUL VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİİSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda kuzey - güney seyrini gerçekleştirirken makine arızası yapan 249 metre uzunluğundaki RAVA isimli ham petrol taşıyan tankere müdahale edildiğini bildirdi.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurtarma 11 Römorkörümüz refakatinde İstanbul Boğazı kuzey - güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere, halat verilerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildi." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, sahile 300 metre kala durdurulan tankere Kıyı Emniyetine bağlı Kurtarma - 8 Römorkörü ile KEGM - 5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği, Boğaz trafiğinin askıya alındığı kaydedildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Arızalanan tanker, kurtarma römorkörleriyle Yeşilköy C demir bölgesine çekilmektedir." denildi.Herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı, çevre kirliliğinin yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, "Olay sonrasında askıya alınan İstanbul Boğazı trafiği, tahmini olarak saat 22.00 sıralarında operasyon bitiminde trafiğe açılacaktır." ifadesine yer verildi.
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