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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - İSKİ vatandaşı baraj ve göllere girmemeleri konusunda uyardı

İSTANBUL - İSKİ vatandaşı baraj ve göllere girmemeleri konusunda uyardı

- İSKİ tarafından hazırlanan video grafik - Alibey ve Ömerli barajlarından genel görüntü (arşiv)İSKİ vatandaşı baraj ve göllere girmemeleri konusunda uyardıİSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) vatandaşa baraj ve göllere girilmemesi uyarısında bulundu.İSKİ'den yapılan açıklamada, yaz aylarının yaklaşması ve havaların ısınması ile barajlar ve göllerin serinlemek amacıyla kullanıldığının gözlendiği belirtildi.Tatlı suların kaldırma kuvvetinin denizlere göre oldukça düşük olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Dolayısıyla buralarda yüzmek, denizlere göre çok daha zordur. Yine baraj ve göllerin tabanlarının balçık olması, boğulma riskini daha da arttırmaktadır." ifadesi kullanıldı.Üzücü olayların yaşanmaması için İstanbul lulara gerekli uyarıların belirli periyotlarla yapıldığı aktarılırken, ailelerin de bu konuda duyarlı olmaları ve çocuklarını bilinçlendirmelerinin önemli olduğu kaydedildi.

Göller Yüzme 

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