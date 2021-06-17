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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Hastanelerden çalınan ve aramada ele geçirilen kanser ilaçları emniyette sergilendi

İSTANBUL - Hastanelerden çalınan ve aramada ele geçirilen kanser ilaçları emniyette sergilendi

- Sergiden görüntüler İstanbul 'da hastanelerden kanser ilacı çalınmasıyla ilgili yakalanan şüpheli, serbest bırakıldı - Kadıköy'de düzenlenen operasyonda, Afrika ülkelerine gönderilmeye çalışıldığı belirlenen 598 kutu kanser ilacı ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, hastanelerden çalınan 598 kutu kanser ilacının ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün hastanelerden çaldıkları kanser ilaçlarını Afrika ülkelerinde yüksek fiyata satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında Kadıköy'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.Adreste yapılan aramada, farklı hastanelerden çalındığı belirlenen ve kutuların üzerinde kanser tedavisi gören bazı hastaların isimlerinin yazılı olduğu 598 iğne ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastane Kanser Tedavisi Adli Kontrol Suç Örgütü Kanser İlacı 

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