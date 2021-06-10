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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Güngören'de yanlışlıkla çöpe atılan 10 bin lira değerindeki ihracat ürünleri bulunarak sahibine teslim edildi

İSTANBUL - Güngören'de yanlışlıkla çöpe atılan 10 bin lira değerindeki ihracat ürünleri bulunarak sahibine teslim edildi

- Çalışmalardan detaylarGüngören'de yanlışlıkla çöpe atılan 10 bin lira değerindeki ihracat ürünleri bulunarak sahibine teslim edildiİSTANBUL (AA) - Güngören'de faaliyet gösteren bir firmanın yurt dışına ihracat için hazırladığı ve personel tarafından yanlışlıkla geri dönüşüme atılan 10 bin lira değerindeki ürünler, belediye ekiplerinin bir saatlik arama çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.Güngören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Haznedar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın yurt dışı siparişi için hazırladığı ihracat ürünleri, bir personelin yanlışlıkla ambalaj atıklarının yanına bırakması sonucu kayboldu.Durumu fark eden çalışanlar ve firma yetkilileri, Güngören Belediyesi ekiplerine ulaşarak yardım istedi. Çalışanların, içinde yaklaşık 10 bin liralık ürün bulunan paketleri tarif etmesinin ardından harekete geçen belediye ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu ürünleri bularak sahiplerine ulaştırdı.Firma yetkilileri ekiplerin yaptıkları hummalı çalışma sırasında ambalaj atıklarının başından ayrılmayarak güzel haberi bekledi. Ürünlerin yurt dışına teslim edileceği için yeterli vakitleri olmamasından dolayı şok yaşadıklarını ifade eden firma yetkilileri, duruma anında müdahale eden Güngören Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Yurt Dışı Geri Dönüşüm Harekete Geç Ambalaj Atıkları Irak 

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