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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki iki kişi toprağa verildi

İSTANBUL - Geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki iki kişi toprağa verildi

- Cenaze töreninden görüntüler - Helallik alınması - Cenaze namazı kılınması - Cenazelerin mezarlığa götürülmesi İstanbul Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki iki kişi toprağa verildiİSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 2 kişi, toprağa verildi.
Balıkçılar Burhan Ataman (54) ve Salih Bayraktar (74) için Poyrazköy Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.Cenaze törenine, vefat eden balıkçıların aileleri, yakınları ve arkadaşları katıldı.
Törenin ardından 2 balıkçılın cenazesi Poyrazköy Mezarlığı'na defnedildi. - OlayYavuz Sultan Selim Köprüsü altında Portekiz bandralı AS ROSAILA isimli ticari gemi içinde 3 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki balıkçı teknesi çarpışmıştı. Ekiplerce sudan çıkarılan bir kişi hastanede hayatını kaybetmiş, bir kişinin de cesedine ulaşılmıştı.

Hastane Balıkçı Teknesi Cenaze Cenaze Namazı Cuma Namazı 

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