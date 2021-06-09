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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Fenalaşan ve ambulansa alınan sahibini hastaneye kadar koşarak takip etti

İSTANBUL - Fenalaşan ve ambulansa alınan sahibini hastaneye kadar koşarak takip etti

- Rahatsızlanan vatandaşın ambulansa alınması - Ambulans dışında sahibini bekleyen köpek - Ambulansın hareket etmesi - Köpeğin ambulansı hastaneye kadar koşarak takip edişi - Hastaneye varış - Köpeğin hastane kapısında bekleyişi - Köpeğin hastane içinde bekleyişi - Çalışanların uyarısıyla köpeğin bahçeye çıkması.Büyükada'da rahatsızlanan sahibinin başından ayrılmayan köpek, ambulansı hastaneye kadar takip etti. Hastanede bir süre kapıda bekleyen köpek, sahibinin müşahedeye alındığı odanın kapısında beklemeye başladı.
Sağlık çalışanlarının uyarısı üzerine hastanenin bahçesine çıkan köpek sahibini terk etmedi.

Hastane Köpek 

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