İSTANBUL - Fatih'te silahla bir kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı
- Zanlının silahla yaralaması - Zanlının emniyetten çıkarılışıFatih'te silahla bir kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandıİSTANBUL (AA) - Fatih'te silahla bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk Caddesi'nde H.A'nın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen C.Ş'yi yakaladı.Olayın H.A'nın, maske takmadığı için C.Ş'nin bir çalışanını darbetmesinin ardından meydana geldiği belirlendi.Görüntülerde döviz bürosu önünde C.Ş. ile H.A. arasında çıkan kavgada C.Ş'nin silahıyla iş yerine kaçan H.A'ya ateş açıp yaralaması görülüyor.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ş. tutuklandı.
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