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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Fatih'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye para cezası yazıldı

İSTANBUL - Fatih'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye para cezası yazıldı

- Fatih'te bir iş yerine düzenlenen operasyondan görüntülerFatih'te kumar oynayan ve Kovid - 19 tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye para cezası yazıldıİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye toplam 134 bin 540 lira ceza uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Hayrettin Mahallesi Bali Paşa Yokuşu'ndaki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde bulunan 28 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid - 19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 134 bin 540 lira ceza yazıldı.İşletme sahibi hakkında ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Koronavirüs Para Cezası 

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