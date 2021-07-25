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İSTANBUL - Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

- Binanın bodrum katında yangın - İtfaiye ekiplerinin mahsur kalan kişileri kurtarmasıFatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Binanın en üst katında dumandan dolayı mahsur kalan 2 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Fatih'te, bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan dolayı en üst katta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Hoca Paşa Mahallesi Serdar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın en üst katında dumandan dolayı mahsur kalan 2 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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