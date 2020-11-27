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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 113 kilogram eroin ele geçirildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 113 kilogram eroin ele geçirildi

- Ele geçirilen uyuşturuculardan görüntüler Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 113 kilogram eroin ele geçirildiİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, 113 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin yurt dışından getirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında 22 Kasım'da Esenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.Adreste yapılan aramada 113 kilogram eroin ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Yurt Dışı Eroin 

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