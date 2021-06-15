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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - DRONE - Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

İSTANBUL - DRONE - Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

- Kanal İstanbul 'un ilk köprü kazı alanı - Hafriyat kaldırma çalışmalarıKanal İstanbul 'un ilk köprüsünün çalışmaları tüm hızıyla sürüyor - Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak: - "Şu anda şantiyemizde 165 personelimiz çalışmakta olup, iş kalemlerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecektir" - "Köprüyü, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayıp hizmete alacağız" - "Kendi çalışma alanımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu) talimatları doğrultusunda amacımız bir an önce bu çalışmayı belirtilen süreden daha kısa sürede tamamlamak. Bu nedenle çalışmalarımıza odaklanmış durumdayız"İSTANBUL (AA) - Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprünün çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Güzergah 

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