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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüdü, o anlar kamerada

İstanbul’da otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüdü, o anlar kamerada

Olay anı cep telefonu

Vatandaşlık Otobüs Durağı Cep Telefonu Şahit Otobüs Şoförü 

-Röportaj
-Otobüslerden detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Eminönü’nde bindiği otobüsün şoförü ile tartışma yaşayan Ekrem Karagüdekoğlu, o anları cep telefonu ile kayıt etti. Görüntülerde, “Akıllı ol, durmuyorum o durakta git kime şikayet edersen et” sözleri söyleyerek bağıran şoförün maske takmadığı görüntülere yansıdı. İddiaya göre, Eminönü İskele durağında otobüs bekleyen Ekrem Karagüdekoğlu ile durakta durmadan geçmeye çalışan otobüs şoförünün arasında tartışma yaşandı. İskele durağında durmamaya çalışan otobüse binen Karagüdekoğlu şoföre durakta durması gerektiğini söyledi.

Bu durum üzerine sinirlenen şoför ise yolcunun üzerine yürüyerek “Akıllı ol” dedi.
O anları cep telefonu ile kayıt eden Karagüdekoğlu, ise otobüs durağında durması gerektiğini söyledi.

Şoförün o anlarda maskesi olmadığı görüntülere yansıdı. Otobüs şoförünün o durakta durmuyorum git şikayet et dediği kayıt edilen görüntülere yansıdı. Olayın ardından Karagüdekoğlu İBB Beyaz masaya şikayette bulunduğunu ifade etti.
“Yolcuyu görmezden gelmek için kafasını çeviriyorlar” Eminönü’nde bindiği otobüs şoförü ile tartışma yaşayan Ekrem Karagüdekoğlu , “Ben bu duraktan çoğu kez otobüs şoförlerinin yolcu almadığına şahit oldum ve yaşadım. Bu sorunu İBB şikayet etmeme rağmen halen bir çözüme kavuşturulmadı. Eminönü İskele durağından özellikle yolcu almadan geçiyorlar. Yolcuyu görmezden gelmek için kafasını çeviriyorlar. Otobüs durağında beklerken şoför beni görmemek için kafasını çeviriyor. Işık daha yeni yeşile döndüğü için kendimi otobüsün önüne attım. Bana hep aynısını yapıyorsun dedi.
Ben vatandaş olarak otobüs durağında her seferinde beklemeye devam edeceğim. Bana hakaretler ediyor, bağırıyor. Şoför, git kime şikayet edersen et diyor. Şoförde kendisine bir şey olmayacağı güvenciyle diyor bunu. Ben şikayetimi gerekli yerlere yaptım. Sonuç alamayacağımı bilmeme rağmen vatandaşlık görevimi yaptım” diye konuştu.

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