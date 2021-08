İstanbul’da okullar yüz yüze eğitime hazır

-Sınıflar ve lavabolar

-Dezenfekte edilmesi

-Öğrencilerin nasıl gireceğinin anlatılması

-Röportaj

-Genel ve detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- “Biz her şeye hazırlıklıyız, hazırlıklarımızı süreci yönetmek üzerine kurguladık” İSTANBUL



- 6 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi İstanbul’daki okullarda son hazırlıklar tamamlandı. Sürece ilişkin bilgi veren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İl Koordinatörü Murat Remzi Uzunal, “Biz yarın okullar açılacakmış gibi hazırlıklarımızı yürüttüğümüz için velilerimiz lütfen endişe etmesinler, gerekli tüm tedbirleri aldık. Biz her şeye hazırlıklıyız, bütün hazırlıklarımızı bu süreci yönetmek üzerine kurguladık” dedi.

Covid-19 salgınıyla birçok öğrenci online eğitim ile tanışırken geçtiğimiz yılın büyük bölümünü evde geçiren öğrenciler bu yıl okulların açılmasına gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların 6 Eylül’de açılacağını açıklamasının ardından öğrenciler ve veliler de telaş başladı.

Bu kapsamda İstanbul’da okullarda dezenfeksiyon ve hijyen çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler öğrencilerin ortak kullandığı alanlar, sıralar, koridorlar, lavabolar gibi okulların tüm noktalarında özenle temizlik çalışmaları yaparken, öğrenciler için hazırlanan maskeler de sınıflarda yerini aldı. Okullarda hummalı çalışma Bu kapsamda Bahçelievler Fikret Yüzatlı İlkokulu’nda da okulların girişlerine ve her sınıfa dezenfektan yerleştirilirken öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders yapabilmesi için tüm çalışmalar tamamlandı. Haftanın 5 günü yüz yüze eğitimin yapılacağı okullarda temizliğe büyük özen gösterilirken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İl Koordinatörü Murat Remzi Uzunal, sürece ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Öte yandan her yıl yeniden kontrol edilen okullar gerekli koşulları sağlaması halinde Okul Temiz Belgesi alıyor. “Bize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getiriyoruz” Okullardaki çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’na göre sürdürüldüğünü anlatan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İl Koordinatörü Murat Remzi Uzunal, “Biz de en az velilerimiz kadar heyecanlıyız bir an önce evlatlarımıza kavuşmanın heyecanı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bu kılavuz esasları doğrultusunda eğitim kurumlarındaki süreçleri yönetmekte, izlemekte, takip etmekte ve kayıt altına almaktayız. Onlar sadece sizin çocuklarınız değil, bizim de evlatlarımız, geleceğimizin teminatı olan bu çocuklarımızın korunması sağlıklı ve güven içerisinde eğitim almalarını sağlamak için bize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bir vaka olursa kılavuz esaslarına göre hazırlıklar yapılmış durumda. Biz her şeye hazırlıklıyız, bütün hazırlıklarımızı bu süreci yönetmek üzerine kurguladık. İlgililerine gerekli eğitimler verildi.

Okul ve kurumlarımızda her hafta sistematik olarak dezenfeksiyon işlemleri uygulanır. İster eğitim devam ediyor olsun, ister olmasın. Biz okulun temiz süreci içinde eğitim kurumlarımızı yüz yüze eğitime hazırlama çalışmalarına temmuz ayından itibaren birim olarak aktif, katılımcı, denetçi olarak görev yapıyoruz. İstanbul’da tüm okul ve kurumlarımız 370 denetçi ile her gün sistematik olarak denetlenmekte. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz en üst düzeyde bu süreci izlemekte ve takip etmekte” dedi.

“Velilerimiz lütfen endişe etmesinler, gerekli tüm tedbirleri aldık” Okullarda yüz yüze eğitim çalışmalarına ilişkin bilgi veren ve tüm velilerin rahatlıkla çocuklarını okullara gönderebileceğini ifade eden Uzunal, “Biz yarın okullar açılacakmış gibi hazırlıklarımızı yürüttüğümüz için velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. Hiçbir şeyi eksik bırakmamaya çalışıyoruz. Biz tüm girişimlerimizi yüz yüze eğitim aşamalarını, ortam ve süreçlerin güvenilirliğini arttırmaya yönelik yapıyoruz. O yüzden verilerimiz hiç endişe etmesinler, çok ciddi bir ekiple, çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Tüm sınıflarımızda tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize yönelik hijyen şartları sağlanmış hijyen malzemeleri tedarik edilmiş durumda. Yaptığımız her şey bilimsel olarak çalışılmış, üzerinde uzun emekler verilmiş, bir şey olmadan önce olması halinde neler olabileceğini öngörerek hazırlanmış bir kılavuz çalışması sonunda gerçekleştiriyoruz. Velilerimiz lütfen endişe etmesinler gerekli tüm tedbirleri alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uygulamalarımıza yönelik süreç biz de giriş kapısından başlar. Öğrenci dışında kimseyi özel bir gereksinim yoksa içeri almayız. Yani veliler dahil okul bahçesine girişler sınırlandırılmış durumda” şeklinde konuştu.