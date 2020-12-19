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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da küçük çocuğu kaçırmaya çalışan şahıs gözaltına alındı

İstanbul’da küçük çocuğu kaçırmaya çalışan şahıs gözaltına alındı

Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

Adli Kontrol Kaçırılma Irak Trol 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İSTANBUL

- İstanbul’da 11 yaşındaki çocuğun kaçırıldığı iddialarına ilişkin İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda gözaltına alının şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul’da 11 yaşındaki çocuğun kaçırılması iddialarına ilişkin İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Yasin K.(19) olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce adli makamlara sevk edilen şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli Yasin K.’nın(19), yaşı küçük olan U.V.’ye(11) 15 lira vermeyi ve restorana götürerek yemek yemeyi teklif ettiği, çocuğun ise korkarak yanından uzaklaştığı öğrenildi.
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