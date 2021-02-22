Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu görüntülendi

İstanbul’da kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu görüntülendi

Drone görüntüsü

Trafik Yoğunluğu 

-Trafik

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçişlerde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Türkiye genelinde sabah saat 05.00'da sona eren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk iş gününün sabah saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Avrupa ve Anadolu Yakası'na geçişlerde sabahın ilk ışıklarında başlayan trafik yoğunluğu ilerleyen saatlerde etkili oldu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak belirlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı