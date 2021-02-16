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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da kar yağışı sonrası oluşan don nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul’da kar yağışı sonrası oluşan don nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

Vatandaşların kaygan yolda zorlanarak yürüdüğü anlara ait görüntü

Hafta Sonu Kamera Kaygan Yol Kar Yağışı 

-Minibüsün kaygan yolda bulunan 2 kişiyi çarpma tehlikesi yaşadığı anlara ait görüntü
-Otomobillerin donmuş yolda ilerlemekte güçlük çektiği anlara ait görünü
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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kar yağışı sonrası oluşan don ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta sonu itibariyle İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda don oluştu. Şişli’de sabah saatlerinde evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar buz tutan ve kayganlaşan zeminde yürümekte zorlandı. Otomobilleri ile işe gitmeye çalışan vatandaşlar ise kaygan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kayan yolda ilerleyen minibüsün çarpma tehlikesi yaşadığı 2 kişi kamerada Donmuş yol üzerinde yokuş aşağı seyir halinde olan bir minibüs, yaya olarak yol üzerinde bulunan 2 kişiye çarpma tehlikesi yaşadı. O anlar kameraya anbean yansıdı. Yol üzerinde otomobili mahsur kalan bir sürücü ise belediyenin tuzlama aracından aldığı bir kova tuz ile yolu tuzlayarak aracını kurtardı.
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