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İstanbul’da ilginç hırsızlık: Bindikleri 'Martıyı' çalan çocuklar önce kameralara sonra polise yakalandı
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da ilginç hırsızlık: Bindikleri 'Martıyı' çalan çocuklar önce kameralara sonra polise yakalandı

İstanbul’da ilginç hırsızlık: Bindikleri 'Martıyı' çalan çocuklar önce kameralara sonra polise yakalandı

Hırsızlık anları

Polis Merkezi Gözaltı Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 

-Hırsızların polis merkezine getirilmesi
-Hırsızların polis merkezine çıkarılışı

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Kağıthane’de iki şahıs kilidini kırıp çaldıkları “martı” denilen elektrikli scooteri üzerine binerek çaldı. İhbar üzerine harekete geçen motorize Yunus Timleri hırsızları kısa sürede yakalarken, hırsızlık anları ise kameraya yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde dolanan iki şahıs, kullanıcısı tarafından kilitlenmiş elektrikli scooter martıyı gözüne kestirerek takibe aldı. Akşam saatlerinde sokakta kimsenin kalmadığını gören şahıslar, scooterın kilidini sert bir cisimle kırarak, üzerine binip kaçtı. Güvenlik görevlileri gelen uyarıyla polisi harekete geçirdi Park halinde kilitli halde bulunan scooterın kilidine sert bir cisimle vurulduğu ve kilit sisteminde sorun olduğu uyarısını alan güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Yunus Timleri sokak içerisinde incelemelerde bulunduktan sonra şahısların kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlar kıskıvrak yakalandı Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların A.K. ve B.G. isimli şahıslar olduğunu ve çocukların scootera binerek olay yerinden kaçtığını tespit etti. Scoooterın GPS kayıtlarını inceleyen Kağıthane Devriye Ekipler amirliğine bağlı Yunus Timleri, hırsızların Ecdat Sokak içerisinde olduğunu belirledi. Sokak içerisinde devriye atan ekipler, A.K. ve B.G.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Elektrikli scooterı çaldıkları anlar kamerada Kağıthane’de iki çocuğun elektrikli scooterı çaldığı ve üzerine binerek kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, çocukların elektrikli scooterın kilidini kırdıktan sonra bir müddet sokakta oyalandığı daha sonra isi üzerine binerek kaçtıkları görülüyor. (MB-YM-
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