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İstanbul’da havadan helikopter, karadan cammer destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da havadan helikopter, karadan cammer destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da havadan helikopter, karadan cammer destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Polis ekiplerinden görüntü

Polis Merkezi Emniyet Teşkilatı Polis Helikopteri Şafak Operasyonu Şafak Vakti 

-Helikopterden görüntü
-CAMMER'den görüntü
-Polislerden görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda çok kişi gözaltına alındı İSTANBUL

- İstanbul’da şafak vakti havadan helikopter destekli ve CAMMER (Sinyal Kesici) ile gerçekleştirilen “Siber Suçlar” operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan 22 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda siber suç işlediği düşünülen kişilerin adreslerine girildi. İlçede adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda adreslerine baskın düzenlenen baskın polis helikopteri havadan destek verdi. Kadıköy’deki bir adrese yapılan operasyonda emniyet teşkilatına ait JAMMER (Sinyal Kesici)’de kullanıldı. Özel Harekât Polislerinin de destek verdiği operasyonda adresinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınarak polis merkezine götürüldü. Operasyon ile ilgili diğer bilgilerini ilerleyen saatlerde paylaşılacağı öğrenildi.
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