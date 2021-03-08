- İstanbul’da gözaltına alınan DHKP/C üyesi iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı



- İstanbul’da, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP/C‘ye yakınlığıyla bilinen Şişli Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezine 5 Mart günü düzenlenen baskında örgüt üyesi oldukları iddia edilen ve bu nedenle adli makamlarca “aranan” Turgut O. ve Baki C.I. adlı şüphelileri gözaltına almıştı. Aranma kaydı olduğu öğrenilen iki şüpheli İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliye getirilen şüpheli Turgut O. ve Baki C.I.’nın ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. Terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı adli makamlarca “aranan” iki şüphelinin, örgütün yurt dışı sözde merkez komitesi ile yaptıkları şifreli yazışmaları deşifre edilmişti. (SK- MB-



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