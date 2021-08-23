Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
İstanbul’da feci kaza kamerada: Freni boşalan kamyon otomobilin üstüne devrildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da feci kaza kamerada: Freni boşalan kamyon otomobilin üstüne devrildi

İstanbul’da feci kaza kamerada: Freni boşalan kamyon otomobilin üstüne devrildi

-Güvenlik kamerası-

Polis Kanyon Kamera Altın Trol 

-Kamyonun süratle gelmesi
-Yan yatarak devrilmesi
-Vatandaşların paniği ve koşması
--Cep telefonu-
-Kazaya karışan araçlar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Beykoz’da frenleri boşalan kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kaza kamerada İSTANBUL

- Beykoz’da yokuş aşağıya indiği esnada frenleri boşalan asfalt yüklü kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobilin sahibi ise, simit almak için park ettiği aracını yanına döndüğünde gördüğü manzara karşısında şok oldu. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, önceki gün saat 11.45 sıralarında Beykoz Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yokuş aşağıya seyir halinde olan Şamil Yunus idaresindeki asfalt yüklü kamyonunun bir anda frenleri boşaldı. Sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, park halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattı. Otomobilin üstüne düştü Asfalt yüklü kamyon park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilin sürücüsü ise aracından inip simit almak için girdiği fırından geri döndüğünde, otomobilini kamyonun altında gördü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü Yunus, çevredeki vatandaşların yardımıyla kanyondan yara almadan çıkarıldı. Kaza nedeniyle otomobil ise hurdaya döndü. Feci kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (DCC-CGK-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı