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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da bulutların oluşturduğu manzara mest etti

İstanbul’da bulutların oluşturduğu manzara mest etti

Gökyüzünden görüntüler

-Taksim Meydanından görüntüler
-Vatandaşlardan görüntüler
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul’da bulutların oluşturduğu manzara Taksim Meydanı’ndan seyrine doyumsuz bir görsel şöleni oluşturdu. İstanbul’da gün içerisinde 15 dereceyi gören sıcak hava etkili olurken, vatandaşlar açık havayı fırsat bilerek meydanlara ve parklara akın etti. Gökyüzünde bulutların oluşturduğu manzara görenleri mest etti. Akşam gün batımına yakın saatlerde oluşan etkileyici manzara seyrine doyumsuz görsel şölen oluşturdu.
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