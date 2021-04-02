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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da beyzbol sopasıyla dehşeti yaşatan taksici serbest bırakıldı

İstanbul’da beyzbol sopasıyla dehşeti yaşatan taksici serbest bırakıldı

-ARŞİV-

( İSTANBUL - ÖZEL)- Şişli’de trafikte tartıştığı adamı önce tekmeleyen sonra beyzbol sopasıyla kafasını yaran taksici serbest bırakıldı İSTANBUL

Hastane Beyzbol Sopası Kamera Avcılık Polis Ekipleri 


- Şişli’de cadde üzerinde aracını park etmek isteyen adamı kafa attıktan sonra tekme ve yumruklarla darp eden sonrasında ise beyzbol sopasıyla kafasını yaran taksici, emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şişli Gülbahar Mahallesi’nde önceki gün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, sabah saatlerinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi’ndeki evinden çıkan 46 yaşındaki inşaat işçisi Sinan Karabay, aracına binerek cadde üzerindeki bir iş yerine gelmişti. Karabay burada aracını park edeceği esnada iddiaya göre arkasından Dacia marka 34 TCY 72 plakalı taksi hızla gelerek yanında durmuştu. Taksici ardından ağır küfürler edince aracından inen Karabay yanına gitmiş ve sakin olmasını söylemesi üzerine araçtan inen taksici, ağzına kafa attığı Karabay’a tekme ve yumruklarla saldırmaya başlamıştı. Beyzbol sopasıyla vatandaşa saldırmıştı Vatandaşların gözü önünde güpegündüz neye uğradığını şaşıran adam, kendini korumaya çalıştıktan sonra tekmeyle karşılık vermişti. Bunun üzerine aracına giden taksici bagajından aldığı beyzbol sopasıyla Karabay’a vurmaya başlamıştı. Aldığı darbeler sonucunda kafası yarılan adam araya giren vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı. Kavga anı ise hem cep hem de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kafasına 6 dikiş atılan adama saldıran taksici serbest Olayın ardından yaşadığı şoku atlatan Karabay, kafasından yaralanması üzerine hastaneye gitmişti. Tedavi sonrasında başına 6 dikiş atılan adam, darp raporuyla birlikte emniyete giderek şikayette bulunmuştu. Şikayetin ardından polis ekipleri, plakası belirlenen saldırgan taksiciyi yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette ifadesi alınan taksicinin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ve dosyasının ikmalen istendiği ortaya çıktı.
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