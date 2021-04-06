Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da avukatlık bürosunda 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı Yalova’da yakalandı

İstanbul'da avukatlık bürosunda 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı Yalova’da yakalandı

Şahsın fotoğrafları

Jandarma Miras Kavgası Kaçış Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-Şahsın kaçış anı
-Olay yeri
-Detaylar

( YALOVA ) YALOVA

- İstanbul Kartal'daki bir hukuk bürosunda miras kavgası yüzünden 3 kişiyi öldüren ve 2 kişiyi yaralayan cinayet zanlısı, jandarma tarafından Yalova’nın Termal ilçesinde yakalandı. Zanlının Armutlu 50. Yıl Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen olayda, Ahmet Selim Belginer ile dayısının çocukları arasında miras taksiminden dolayı tartışma çıktı. Ahmet Selim Belginer, tartıştığı Haluk Onat (58), Kebire Esra Ay Mutlu (54), Ayşe Ece Ay Mutlu (26), Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) tabancayla ateş etti. Olayda Haluk Onat, Kebire Esra Ay Mutlu, Ayşe Ece Ay Mutlu hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan zanlı Yalova’nın Termal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Polis zanlıyı jandarma ekiplerinden teslim alarak İstanbul’a götürdü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement