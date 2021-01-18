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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Gizli Buzlanma Aritas Trafik Yoğunluğu Kar Yağışı 

-Uzun araç kuyrukları
-Trafik
-Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik yoğunluğu oluştu. Sıcaklığın düşmesiyle yollarda oluşan gizli buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde yola koyulan İstanbullular, genellikle kendi araçlarıyla trafiğe çıktı. Bu nedenle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul’da kar yağışının etkisiyle sıcaklık gece boyu -6’lara kadar inmesiyle, gizli buzlanmayı da beraberinde getirdi. Gizli buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya ve Avrupa yakasına geçişlerde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00'da itibariyle yüzde 72'yi gördü. (MB-
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