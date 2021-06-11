İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız'
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız" - Proje için hazırlanan videodan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı yoluyla katıldı.
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