İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Türkiye, 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır''
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği Platformunun (UİP) düzenlediği Boğaziçi Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezinin (UNDP IICPSD) hazırladığı Türkiye Yatırımcı Haritası'nın tanıtımının yapıldığı ve Etki Yatırımı Danışma Kurulunun ilan edileceği programa bir video mesaj gönderdi.
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