İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gayemiz, KKTC'nin gelişip güçlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının daha müreffeh bir geleceğe sahip olmasıdır'
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz, KKTC'nin gelişip güçlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının daha müreffeh bir geleceğe sahip olmasıdır" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıLEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
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