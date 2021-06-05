İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını ilhamını kadim medeniyetimizden alan bir anlayışla süratlendirmeliyiz'
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını ilhamını kadim medeniyetimizden alan bir anlayışla süratlendirmeliyiz" - Programın gerçekleştirildiği salondan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Van Atıksu arıtma tesisi ve Van gölü dip çamuru temizliği projesi açılışının gerçekleştirilmesiİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik Millet Bahçesinde düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü toplu açılış töreninde konuştu.
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