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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '814 milyon lirayı bulan Millet Bahçesi, Atık Su Arıtma Tesisi, Atık Getirme Tesis ve Bisiklet Yolunu halkımızın istifadesine sunuyoruz'

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '814 milyon lirayı bulan Millet Bahçesi, Atık Su Arıtma Tesisi, Atık Getirme Tesis ve Bisiklet Yolunu halkımızın istifadesine sunuyoruz'

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "814 milyon lirayı bulan Millet Bahçesi, Atık Su Arıtma Tesisi, Atık Getirme Tesis ve Bisiklet Yolunu halkımızın istifadesine sunuyoruz" - Programın gerçekleştirildiği salondan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik Millet Bahçesinde düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü toplu açılış töreninde konuştu.

Açılış Töreni İstifa Lyon 

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