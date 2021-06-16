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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Çekmeköy'de otomobilden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Çekmeköy'de otomobilden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

- Olay anına ilişkin görüntülerÇekmeköy'de otomobilden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de bir otomobilden para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Mayıs'ta Soğukpınar Mahallesi'ndeki bir otomobilin bagajından 3 çanta ve 500 doların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri sayesinde şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit eden polis, E.B. (32) ve E.B'yi (24) olayda kullandıkları araçla Pendik'te yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerin kardeş oldukları ve oto hırsızlık suçundan 20 suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Polis Kamera Dolar Hırsız Oto Hırsızlık 

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